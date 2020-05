Deux entreprises marocaines répertoriées parmi les 2 000 plus grandes dans le monde

La dernière édition du magazine Forbes a publié le classement annuel Global 2000, qui répertorie chaque année les 2 000 plus grandes entreprises dans le monde. Deux structures marocaines en font désormais partie.

En effet, Attijariwafa Bank est arrivée 1 238ème, avec une valeur de marché de 7,1 milliards de dollars et un bénéfice de 604,8 millions de dollars. La seconde firme nationale est la Banque centrale populaire (BCP), qui fait partie des 200 derniers du classement. Arrivant à la 1 813ème place, l’établissement bancaire enregistre une valeur de marché de 4,2 milliards de dollars et un bénéfice de 374,3 millions de dollars.

Au niveau de la région arabe, 40 entreprises ont été répertoriées dans ce classement. La plus performante parmi elles a été la Compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures (Saudi Aramco), par ailleurs cinquième au classement général.

Au niveau mondial, la Chine fait partie du top 10, raflant cinq places. Ainsi, la Banque industrielle commerciale de Chine (ICBC) est arrivée première, suivie de la China Construction Bank, de l’Américain JP Morgan Chase, la société d’investissement Berkshire Hathaway, la Banque agricole de la Chine, puis la Compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures.

L’assureur chinois Ping An est arrivé sixième du classement, suivi de la Bank of America (BOA), Apple puis la Bank of China.