Le Maroc bénéficie d'un prêt de 1,2 milliard de dirhams accordé par le Fonds monétaire arabe

Le Maroc a bénéficié d’une extension automatique de prêt de la part du Fonds monétaire arabe (AMF). L’accord permettra ainsi au royaume de bénéficier d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (127 millions de dollars), écrit ce mercredi le média émirati Zawya.

Le prêt s'inscrit dans le cadre d'un accord signé jeudi 7 mai par le ministre de l'Economie et des finances Mohamed Benchaaboun et le directeur général et président du conseil d'administration de l'AMF, Abdulrahman A. Al Hamidy.

Il vise à «fournir un soutien financier pour renforcer la situation financière du royaume», «répondre aux besoins d'urgence» et aider le Maroc à surmonter les «défis auxquels il est confronté en raison des circonstances actuelles», poursuit-on.

L'AMF étudie la possibilité d'accorder au Maroc un autre prêt pour «soutenir un programme de réforme du secteur des finances publiques», annonce-t-on, en précisant que les procédures de ce prêt seront achevées prochainement.