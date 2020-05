Un ferry de Baleària et un autre de GNV pour les Britanniques encore bloqués au Maroc  

Alors qu’il avait organisé un dernier vol, début mai, pour rapatrier ses ressortissants bloqués au Maroc, le Royaume-Uni mobilisera ce jeudi un ferry pour rapatrier près de 122 Anglais de Tanger vers Malaga.

«Notre ferry est maintenant en route pour Tanger. Il partira demain pour Malaga. Nous avons jusqu'à présent 122 réservations confirmées. Il reste 58 places», écrit ce mercredi Thomas Reilly, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

Our ferry is now en route for #Tangier. It will départ tomorrow for Malaga. We have 122 confirmed bookings so far. 58 places remain. If you are an #EU National with a vehicle in the North of #Morocco & would like to catch this ferry, please contact your Embassy now