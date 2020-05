Belgique : Les communes et l'Exécutif des musulmans opposés à un Aid El Fitr en plein air

Une prière de fin de ramadan (Aid el Fitr) en plein air moyennant des conditions sanitaires strictes en ces temps de crise, ne séduit pas la communauté musulmane en Belgoqie.

Ainsi, la proposition formulée par l'ancien conseiller communal Halis Kokten n’a pas reçu un écho enthousiaste, tant du côté des communes concernées que du côté de l'Exécutif des musulmans de Belgique, écrit le média belge La Dernière Heure (DH).

Son appel a même fait réagir la commune de Schaerbeek, où il était candidat. «Nous sommes malheureusement au regret de ne pouvoir y répondre favorablement au vu des directives du gouvernement fédéral toujours en vigueur aujourd’hui. Les arrêtés ministériels pris par le Gouvernement fédéral dans le but de limiter la propagation du virus sont très clairs sur les cérémonies religieuses», écrit-on.

Sollicitées, la commune d'Evere et la Ville de Bruxelles n'ont pas souhaité réagir, se cantonnant au rappel du respect des mesures sanitaires prises par le gouvernement fédéral.

L'Exécutif des musulmans a par ailleurs communiqué sur la question de l'Aid el Fitr hier en fin de journée. «Malheureusement, il est déjà certain que les mosquées ne pourront pas rouvrir leurs portes au public durant la fête de fin du Ramadan qui aura lieu le 23 ou le 24 mai prochain. De plus, les rassemblements de personnes en tout autre lieu restent pour l’instant également proscrits», affirme l'EMB.

Ainsi, «la prière de l’Aïd ne pourra être accomplie qu’à la maison, sans khotba (discours) et en cercle très restreint, à savoir uniquement entre les membres de la famille vivant sous le même toit». «De même, la fête ne pourra être partagée qu’entre les personnes qui vivent sous le même toit avec en plus, éventuellement, les quatre personnes que le Conseil National de Sécurité a autorisées à recevoir sous certaines conditions depuis le 10 mai dernier», conclut DH qui précise que ce message a été suivi et partagé par toutes les mosquées bruxelloises.