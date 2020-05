Maroc : Après l’urgence sanitaire, l’urgence économique

L’économie marocaine paie un lourd tribut depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. «Pour chaque jour de confinement, le Maroc perd 1 milliard de dirhams», a annoncé le ministre des Finances cet après-midi devant la Chambre des conseillers. Une asphyxie économique qui devrait se traduire par une perte de plus de 6% du PIB pour l'année 2020.

Durant les quatre premiers mois de l’année, les exportations ont chuté de 61,5%, a indiqué Mohamed Benchaaboun. Ainsi l’industrie automobile a baissé de 96% en avril et 86% en mars ; l’aéronautique de 81% en avril et 86% en mars ; la confection de 93% en avril et 40% en mars et l’électronique de 93% en avril et 51% en mars.

Le sombre tableau brossé par le ministre s’est aggravé par la chute des transferts des MRE de 30% en avril, -10% depuis le début de l'année. Seul les exportations des phosphates et de ses dérivés ont pu tirer leur épingle du jeu, enregistrant une croissance de 14%, s’est félicité le ministre des Finances devant les conseillers parlementaires.

Vers une PLF rectificative

Et comme une seule hirondelle ne fait pas le printemps et compte tenu de ce contexte très difficile, Mohamed Benchaaboun a annoncé que son département est en train de préparer un projet de loi de finances rectificative qui sera dévoilée dans les semaines à venir. Le ministre répond ainsi aux propositions soumises auparavant par des partis politiques, tels l’Istiqlal et le PAM. Les deux formations avaient justifié une telle requête par l’impact de la pandémie covid-19.

Cet après-midi à la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement a annoncé que les grandes lignes de PLF seront présentées prochainement lors d’une réunion du conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI, avant son approbation par le gouvernement.

Le ministre des Finances a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de la relance de l’activité industrielle. A cet égard, et sans attendre la levée de l’état d’urgence sanitaire, prévue le 10 juin, il a invité toutes les entreprises à reprendre leurs activités à l’exception des sociétés fermées sur décision de justice. Le ministre a saisi cette occasion pour exhorter les industriels à respecter les mesures préventives.

Enfin, Benchaaboun a indiqué que les contributions au Fonds de gestion du coronavirus ont atteint, jusqu’au 18 mai, 32,7 milliards de dirhams. Ses interventions dépassent les 13,7 MMDH dont 2,2 MMDH consacré à la Santé.