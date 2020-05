Coronavirus : 34% des ménages marocains se sont retrouvés sans revenus

Une enquête menée par le Haut Commissariat au Plan (HCP) pour identifier l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages a révélé que 34% des ménages se sont retrouvés sans aucun revenu en raison de la pandémie.

Cette étude, menée du 14 au 23 avril auprès d'un échantillon de 2 350 ménages représentatifs des différentes couches socio-économiques de la population marocaine selon le milieu de résidence, urbain et rural, explique que cette proportion est légèrement plus élevée parmi les ruraux (35%) que parmi les citadins (33%). Elle s’élève à 44% parmi les ménages pauvres, à 42% parmi les ménages de l’habitat précaire, à 54% parmi les artisans et ouvriers qualifiés, à 47% parmi les commerçants, et à 46% parmi les ouvriers et manœuvres agricoles.

Pour les aides publiques aux ménages pour perte d'emploi, le HCP souligne qu'un ménage sur cinq (19%) a reçu une aide de l’État pour compenser la perte d’emploi : 13% dans le cadre du programme RAMED et 6% dans le cadre du programme d’aide aux salariés formels (CNSS).

Par ailleurs, le HCP fait savoir que 18% des ménages n’ayant pas perdu de l’emploi ont également bénéficié de l’aide de l’État, 13% en milieu urbain et 26% en milieu rural, ajoutant que ces ménages représentent 3,6% des ménages marocains.

L’étude révèle aussi que près de 60% des ménages ayant un membre qui a perdu son emploi, suite à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, ont des difficultés d'accès aux aides publiques. «59% d’entre eux affirment qu’ils sont enregistrés mais non encore bénéficiaires, 54,5% en milieu urbain et 68% en milieu rural» précise le HCP.

Par ailleurs, dans le cadre de la solidarité sociale, 16% des ménages reçoivent des transferts en provenance d’autres ménages résidant au Maroc, 3% des Marocains résidant à l'étranger (MRE), 4% des organisations non gouvernementales (ONG) et 3% des administrations publiques et semi-publiques, selon les résultat de cette enquête.