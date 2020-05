Le Maroc emprunte de 192 M€ pour l’achat d’armes françaises

Abdelfattah Louarak et Abdellatif Loudiyi recevant la ministre française des Armées / Ph. MAP

Après les Etats-Unis, le Maroc passe va commander des armes à la France. Le chef du gouvernement a ainsi donné son feu vert à un emprunt de 192,1 millions euros destiné à financer un contrat d’armement entre la Direction de Défense Nationale et la société française MBDA France, lit-on dans l’édition du 18 mai du Bulletin officiel. Le prêt a été signé, le 28 avril, entre le Maroc et la banque BNP-Paribas.

Le groupe MBDA France est un des leaders mondiaux dans la construction de missiles et systèmes de missiles. MBDA est une filiale commune d’Airbus (37,5% des actions), Bae Systelme (37,5%) et Finmeccania (25%).

Il est lieu de rappeler que la ministre française de Défense a effectué une visite au Maroc, les 5 et 6 février. Florence Parly a eu des entretiens séparés avec le ministre délégué à l’Administration de défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et le général de corps d'Armée, inspecteur général des FAR, Abdelfattah Louarak.