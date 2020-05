Fitch Ratings : La notation de trois banques marocaines révisée de stable à négative

L'agence américaine de notation de crédit Fitch Ratings a révisé lundi les perspectives d’Attijariwafa Bank (AWB), Bank of Africa (BOA) et Crédit Immobilier et Hotelier (CIH) de stables à négatives. L'agence a également confirmé la notation par défaut des émetteurs à long terme en devises étrangères et en devises locales des trois banques à BB+.

L'agence de notation dit s’attendre à ce que les autorités marocaines soutiennent les trois banques si nécessaire car elles sont considérées comme d'une importance majeure.

Le même jour, Fitch a confirmé la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) du Maroc, la Société générale marocaine de banques (SGMB) et Eqdom, respectivement à «AAA (mar), AAA (mar) et AA + (mar)», avec des perspectives stables.

«Les notations de BMCI sont basées sur l'opinion de Fitch d'une forte probabilité de soutien de l'actionnaire majoritaire de la banque, BNP Paribas (BNPP; A + / Rating Watch Negative; RWN), si nécessaire», écrit Fitch, ajoutant que la même évaluation s'applique à SGMB et Eqdom.

Les notes de Fitch pour ces banques marocaines interviennent alors que l'agence s'attend à ce que l’économie marocaine se contracte de 4,5% en 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale et de ses conséquences. Le 28 avril, Fitch a revu la note souveraine du Maroc à «BBB-» avec une perspective négative.