BAC 2020 : Les examens prévus en deux pôles entre les 3 et 8 juillet

La session ordinaire de l'examen national unifié du Baccalauréat marocain 2020 se déroulera en deux pôles, les 3 et 4 juillet pour la littérature et l'enseignement originel et du 6 au 8 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel, a annoncé lundi le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement Saïd Amzazi.

En réponse à une question lors de la séance des questions orales à la chambre des représentants, le ministre a souligné que les sujets des examens devront se limiter aux cours dispensés en présentiel avant la suspension des étude, dans un souci de respect du principe d'égalité des chances.