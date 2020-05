Coronavirus : Trois nouveaux foyers d'infection à Marrakech et Tanger, 82 nouveaux cas au total

Jusqu’à ce lundi à 16h, 82 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 6 952 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Près de 87% (71) de ces nouveaux ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts, qui a concerné, depuis le début de la pandémie, 38 407 personnes contacts, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation de la pandémie au Maroc.

Et d’expliquer que la majorité de ces nouveaux cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, et précisément la ville de Casablanca ou trois foyers ont été détectés hier. Les nouveaux cas ont également été enregistrés à Marrakech-Safi, où un «petit foyer a été détecté», ajoute le responsable. Et de citer deux autres foyers familiaux à Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Rabat-Kénitra et Fès-Meknès ont également enregistré de nouveaux cas, a précisé le responsable.

Mohamed Lyoubi a ajouté que 5 497 cas suspects ont été écartés, portant à 88 584 le nombre de cas testés négatifs.

Lors des dernières 24 heures, le Maroc n’a enregistré aucun décès, le bila se maintenant à 192 morts depuis le début de la pandémie. De ce fait, le taux de létalité est de 2,8%.

De plus, 98 nouvelles rémissions ont été confirmées au Maroc, portant à 3 758 le nombre de personnes guéries ; le taux de guérison passant à 54,1%.

«Les indicateurs en lien avec les décès et de la rémission s’améliore, mais nous continuons d’enregistrer de nouveaux cas dans des foyers», a conclu Mohamed Lyoubi.