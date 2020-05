Le Maroc importe 6 millions de comprimés d'hydroxychloroquine d’Inde

Le gouvernement de l'Inde a autorisé l'exportation d'un lot d'hydroxychloroquine vers le Maroc en pleine crise sanitaire mondiale. Selon un communiqué de l’ambassade de l’Inde au Maroc, parvenu ce samedi à Yabiladi, le lot destiné au ministère de la Santé du royaume, comprend 6 millions de comprimés de sulfate d'hydroxychloroquine.

Ce lot est fabriqué par la société pharmaceutique IPCA Laboratories, basée à Mumbai, tandis que la livraison devrait avoir lieu ce week-end. Et de préciser que cette initiative fait partie des efforts de l'Inde pour lutter contre la crise de Covid-19. Ainsi, outre le Maroc, le pays d’Asie a «expédié des médicaments et des fournitures pharmaceutiques dans plus de 130 pays».

Rappelant que l'Inde a également lancé des cours de santé en ligne pour les pays étrangers, la même source met en exergue la participation d’un représentant du ministère de la Santé du Royaume du Maroc.

Pour mémoire, l'hydroxychloroquine est un médicament utilisé pour prévenir et traiter le paludisme dans les zones où cette maladie reste sensible à la chloroquine. Le Maroc fait partie des pays qui utilisent l'hydroxychloriquine sur les patients Covid+.