Singapour : Trois médailles pour le Maroc lors du Salon international des inventions

Le Maroc a décroché, à travers l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), trois médailles lors du Salon international des inventions (AsianInvent), tenu à distance jeudi à Singapour.

Le royaume, représenté par les laboratoires de recherche, de développement et d’innovation «SMARTiLAB» et «LPRI» de l’EMSI, a été primé pour les inventions «Micro hydro-aeolian production for a position energy building», «An intelligent, efficient and digit hospital management ecosystem» et «A smart micro wind system for an auxiliary electrical energy production», précise le communiqué.

La première invention, qui a été primée par une médaille d'or, est une solution de source d’énergie électrique au niveau des autoroutes ou autres, à travers l’introduction d’un système fusionnant deux types d’éoliennes et permettant la transformation et l’exploitation de l’énergie du courant d’air, explique-t-on.

La deuxième, récompensée par une médaille d’argent lors de ce concours, a pour objectif de donner une solution de source auxiliaire d’énergie électrique positive au sein des bâtiments à travers l’introduction d’un système hybride composé de trois blocs permettant la collecte, la transformation et l’exploitation d’une énergie hydraulique ou éolienne, ajoute le communiqué.

Quant à la dernière innovation, qui s'est vu décerner une médaille de bronze, est une invention concernant un écosystème de gestion hospitalière intelligente pour un patient en situation critique.

Considéré comme le salon principal asiatique, l'AsianInvent des inventions et des innovations technologiques a reçu cette année l’appui de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la Fédération internationale des associations d’inventeurs et bien d’autres fédérations internationales des inventions.