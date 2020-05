Etats-Unis : Le Marocain Moncef Slaoui promet un vaccin contre le coronavirus d’ici fin 2020

S’exprimant vendredi à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a nommé officiellement le chercheur en immunologie Moncef Slaoui, à la tête de l'action pour développer un vaccin contre le coronavirus aux Etats-Unis. Lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion, le natif d'Agadir a déclaré que des essais cliniques étaient déjà en cours. «Ces données m’ont rendu encore plus confiant que nous serons en mesure de délivrer quelques centaines de millions de doses de vaccin d’ici fin 2020», a-t-il déclaré.

Recent data "made me feel even more confident" that a vaccine will be available by the end of 2020, Dr. Moncef Slaoui says. pic.twitter.com/ToAVI5ksHw