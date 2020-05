France : Des députés plaident pour la création de carrés musulmans dans les cimetières

Huit députés ont saisi le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, pour l’alerter du manque de carrés musulmans dans les cimetières de l’Hexagone. Dans une lettre datée de lundi 11 mai, les élus soulignent en effet que les 600 espaces existants, sur 35 000 cimetières communaux, ne sont pas suffisants. Une pénurie qui a davantage été ressentie avec la pandémie du nouveau coronavirus.

Ce courrier, consulté par l’AFP, rappelle d’ailleurs que la surmortalité liée à la crise sanitaire et la suspension des rapatriements des dépouilles vers les pays d’origine ont accentué ce manque, particulièrement en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, parmi les régions des plus touchées par la covid-19 en France.

«Nous souhaiterions donc savoir si vous êtes prêt à sensibiliser et à encourager via les préfectures l’installation de carrés confessionnels afin de permettre une inhumation avec un minimum de dignité dans cette crise sanitaire totalement inédite», écrivent les députés.

Interrogé par l’AFP, le ministère de l’Intérieur a affirmé avoir donné ses consignes aux préfets, afin de trouver des solutions avec les élus locaux.

Dans ce sens, il ne s’agira pas seulement d'élargir les carrés musulmans, mais de trouver des places dans des communes limitrophes, en fonction de la situation locale. D’ailleurs, la mise en place de carrés confessionnels n’est pas une obligation au niveau des communes, mais une circulaire émise en 2008 incite les maires à le faire.

Contacté vendredi par l’AFP, le président de l’Association Tahara pour la prise en charge des inhumations rituelles musulmanes, exprime son soulagement de voir le gouvernement réagir. Il souhaite désormais que cette réaction pousse les élus locaux à multiplier les carrés confessionnels, d’abord pour assurer des funérailles dignes à toutes les familles en France, sans devoir attendre une situation de crise sanitaire.

En avril dernier, le tribunal administratif avait rejeté le recours de son ONG, qui demandait au maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) d’élargir le carré musulman de sa commune. Depuis, l’avocat de l’association a saisi le Conseil d’Etat.