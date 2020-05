Le coronavirus a provoqué la mort de 440 Marocains résidant à l’étranger

La pandémie du Coronavirus continue de sévir au sein de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE). Les chiffres annoncés aujourd’hui par la ministre délégué chargée des MRE confirment malheureusement les statistiques révélées par notre site il y a une dizaine de jours.

A l’occasion de la réunion de la commission technique relevant de la commission ministérielle chargée du suivi des MRE, Nezha El Ouafi, a révélé que le nombre de décès dans les rangs des Marocains du monde par le Covid-19 a atteint 440 personnes. Le 3 mai, ce bilan était de 387 décès comme annoncé sur Yabiladi, soit 53 morts supplémentaires en moins de deux semaines.

Au cours de la réunion de ce vendredi 15 mai, la ministre Nezha El Ouafi a souligné que ses services ont mis en place «un plan d’action urgent comprenant des mesures administratives, sociales et économiques, à court et moyen terme, pour suivre et soutenir les Marocains vivant à l'étranger qui se trouvent dans une situation difficile ou fragile en de les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés actuellement», rapporte le site de la chaîne 2M.