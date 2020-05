Marocains bloqués à l’étranger, séparation familiale forcée en temps du coronavirus

Déjà deux mois que des milliers de Marocains attendent avec impatience un rapatriement chez eux. Seuls ou accompagnés, logés par les consuls et les ambassades, chez de la famille ou par leurs propres moyens, ce sont des hommes, des femmes et même des enfants qui se sont retrouvés, malgré eux, loins de chez eux au moment de la fermeture de la frontière.

Ce sont surtout des parents, jeunes ou moins jeunes, ayant laissé derrière eux des enfants au Maroc. Si leurs histoires et les situations diffèrent, ils s’accordent tous sur un point : l'urgence de retrouver leur famille.

Hassan El Bakkali est originaire de Fnideq. Il était au sud de l’Espagne, avec sa femme, pour une visite familiale. «Nous avons quatre enfants au Maroc, qui étaient restés seuls pendant dix jours», raconte-t-il. «Leur grand-mère, très âgée, s’occupe d’eux actuellement mais il y a des contraintes sociales et économiques», ajoute cet associatif marocain.

«Nous ressentons la hogra. C’est triste de constater combien nous sommes proches mais que nous restons incapables de traverser cette frontière pour retrouver nos enfants. Imaginez mon ressenti lorsque je me rends dans les hauteurs de Ceuta et que je peux voir d’ici ma maison de l’autre côté.» Hassan El Bakkali

Avec sa femme, Hassan est logé chez de la famille à Ceuta, soit à quelques kilomètres seulement de la frontière fermée depuis mi-mars. «Malgré cela, la vie est chère ici et je n’arrête pas d’emprunter de l’argent de mes amis ici pour couvrir nos besoins», précise-t-il. Il estime cependant qu'il n'est pas à plaindre, sa situation financière reste «meilleure» à celle des Marocain(e)s travaillaient quotidiennement à Ceuta. «Leurs familles comptaient beaucoup sur eux et souffrent de cette séparation et de la pauvreté qu’elle engendre», déclare-t-il.

Parent à distance en temps du coronavirus

Dans la même situation, Soufiane et sa femme se sont rendus au sud de l’Espagne, avant que leurs vacances ne se transforment en cauchemar. «Notre fille d’un an et demi est au Maroc depuis que nous sommes bloqués ici. Elle est gardée par sa grand-mère», regrette ce jeune papa.

«Nous avons voyagé le 10 mars pour passer quatre jours à Tarifa», nous explique-t-il. «Nous avons été surpris ensuite par la décision soudaine et sans préavis de la fermeture des frontières», déplore ce Marocain, logé avec sa femme à Algésiras actuellement, dans une chambre d'hôtel avec prise en charge par le consulat du Maroc. «Les autorités doivent nous communiquer une date pour notre rapatriement», insiste-t-il.

Rachida est bloquée en France depuis la fermeture des frontières. «Je suis partie pour passer une semaine à Barcelone mais lorsque j’ai appris que la frontière allait être fermée, je me suis rendu en France», nous confie-t-elle. Elle devait, en théorie, rentrer au Maroc auprès de ses deux filles, âgées de 7 et 8 ans, le 29 mars. «Je suis certes avec mon mari ici en France, hébergée et nourrie, mais moralement, ma situation est difficile», fait-elle savoir.

«J’ai laissé mes deux filles avec ma grand-mère et ma tante, étant orpheline de mère. L’aînée est triste et déprime avec le confinement. Mes deux filles ne cessent de me demander quand je serai de retour. Je dois les rassurer, en mentant parfois, car moi-même je ne sais pas quand je pourrais rentrer.» Rachida, bloquée en France

Cette Marocaine fait aussi état des difficultés pour remplir son rôle de maman. «Avec l’enseignement à distance, je dois recevoir les cours, accompagner mes filles et les aider à faire leur devoir, tout cela à distance aussi et en m'efforçant de garder la tête hors de l’eau», confie-t-elle.

Adil et Mouna, deux parents bloqués au Mexique loin de leur enfant

La situation d'Adil Imenchal est différente. Il est en effet bloqué au Mexique avec sa femme, Mouna, alors que son enfant, âgé d’à peine plus d'un an, est au Maroc. «Nous avons économisé une année pour se permettre ce voyage de 15 jours au Mexique», se rappelle ce chef d’entreprise qui devait, en théorie, revenir au Maroc le 22 mars.

Les frontières ayant été fermées, le couple avait décidé d’y rester, croyant que leur séjour ne dépassera pas une quinzaine de jours. Ils avaient du mal à imaginer qu’ils resteraient bloqués dans ce pays pendant plus de deux mois.

Mais après avoir épuisé ses économies, emprunté de l’argent qu’il a fini par dépenser également, le couple s’est tourné vers l’ambassade du Maroc au Mexique, avant d’être déçu. «Ils nous ont hébergé pendant une semaine puis nous ont changé d’hôtel mais nous ont dit après deux jours que le Maroc ne leur a pas donné un budget pour notre prise en charge», déclare Adil Imenchal.

Mais au-delà de ses dettes qui ne cessent de s'alourdir et les difficultés quotidiennes dans un pays étranger en pleine pandémie du nouveau coronavirus, c’est la séparation familiale qui fait le plus mal à ce couple marocain.

«Mon petit garçon d’un an et deux mois est avec la femme de ménage à la maison. Je devais revenir avant qu’il n'apprenne à marcher. Je voulais vivre ce moment, mais on est bloqué ici loin de notre enfant.» Adil Imenchal

Ce jeune papa confie aussi que «la situation est tellement critique» qu’il a «dépassé la peur du coronavirus». «Je n’arrive plus à dormir, car je me sens étouffé. Si au moins j’étais en Europe, j’aurais été hébergé chez de la famille ou même chez d'autres Marocains, pas comme ici», déplore-t-il.

Ils seraient seulement une dizaine de Marocains bloqués au Mexique. «Je ne comprends pas mon pays. Deux mois depuis la fermeture des frontières et nos responsables n’ont toujours pas trouvé une solution ?», dénonce-t-il. Un abandon qui laissera des traces chez beaucoup de Marocains bloqués.