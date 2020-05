France : La prolongation de six mois de la validité des titres de séjour validée

L'Assemblé nationale française a donné son feu vert, jeudi soir, à la prolongation de la validité des titres de séjour et des attestations de demande d'asile, en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus.

Ainsi, l’institution législative a validé la prolongation de six mois de la validité des titres de séjour des étrangers et de trois mois celle des attestations de demande d'asile, expirés entre le 16 mai et le 15 juin.

Le ministère de l'Intérieur avait déjà annoncé fin avril la prolongation sur ordonnance de six mois des titres de séjour, récépissés et visas de long séjour expirés entre le 16 mars et le 15 mai.

Dans une intervention devant l’Assemblée nationale, le député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France, M'jid El Guerrab, a plaidé jeudi pour une régularisation de migrants en France. «La question des travailleurs agricoles et de la régularisation des personnes en situation irrégulière devient de plus en plus pressante dans le débat politique», a-t-il déclaré.

M'jid El Guerrab a précisé avoir «déposé un amendement visant à l’attribution d’une carte de séjour en cas de promesse d’embauche dans le secteur agricole, ainsi que pour l’allongement de la durée de travail et de séjour allant jusqu’à 9 mois pour l’année 2020».

La semaine dernière, la Cour des comptes a critiqué les lourdeurs administratives qui entourent le droit au séjour en France, appelant à la modernisation des procédures, l’allongement de la durée et le renouvellement automatique de certains titres de séjour.