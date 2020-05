Affaire «Hamza mon Bb» : Report du procès au 11 juin prochain

Le Tribunal de première instance de Marrakech a décidé, jeudi matin, de reporter au 11 juin prochain, l’affaire de quatre personnes poursuivies dans le cadre de l’affaire «Hamza mon Bb», dont la chanteuse Dounia Batma, indique-t-on de source judiciaire.

Cette décision intervient suite à la demande formulée par la défense de la chanteuse qui a produit au tribunal un certificat médical justifiant son absence. Pour rappel, le juge d’instruction avait abandonné la charge de participation à l’escroquerie pour Dounia Batma qui est poursuivie en état de liberté.

Lors de cette première audience, qui s’est déroulée par le mécanisme des procès à distance, les avocats de la défense des autres mises en cause, à savoir les dénommées (I.B), (A.A) et (S.C.) ont formulé une demande de mise en liberté de leurs clientes poursuivies en état d'arrestation. De son côté, la défense de la partie civile dans cette affaire a demandé le report de ce procès.

Les mis en cause sont poursuivis pour «participation à l'accès frauduleux au système informatique de données», «participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système», «diffusion d'images et de déclarations d'autrui sans consentement», «diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d'individus et diffamation», ainsi que pour «participation à chantage».