Le roi annonce la mise en œuvre d’un plan de modernisation des FAR

Le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales. / DR

Le Maroc célèbre aujourd’hui le 64e anniversaire de la création des FAR. A cette occasion, le roi Mohammed VI, en sa qualité de Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales, a dressé son traditionnel Ordre du jour.

Le texte de cette année n’a pas manqué de louer «l’implication immédiate» des militaires «dans la lutte contre l’épidémie qui frappe notre pays à l’instar des autres pays du monde et ce, à travers la mobilisation de toutes les ressources humaines, matérielles, d’hébergement médical et logistique».

«Nous saluons également l’interaction rapide des unités des différentes composantes terrestres, aériennes et maritimes et de la Gendarmerie Royale, et leur forte implication dans les premières lignes du combat mené contre cette pandémie», souligne le message royal.

L’Ordre du jour a mis aussi l’accent sur la poursuite du programme de «modernisation» des FAR «selon un plan global et intégré qui concerne la prochaine décennie». Le roi a annoncé qu’il a donné ses instructions «pour la mise en œuvre de ce plan qui permettra de finaliser ce qui a été réalisé au cours des deux dernières décennies».

Cela devrait se traduire, en partie, par la conclusion de nouveaux contrats d’armement. Pour rappel, le budget de la Défense en 2020 a connu une hausse de 29,9% par rapport à 2019, passant de 24,33 milliards de dirhams à 33,16 MMDH.

Le souverain a également salué la contribution des FAR aux missions de maintien de paix des Nations unies, citant la présence de casques bleues marocains en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, ainsi que les équipes de l’hôpital militaire de campagne dans le camp de Zaatari en Jordanie mis en place au profit des réfugiés syriens.