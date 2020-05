Italie : Critiquée par les conservateurs, la régularisation des travailleurs agricoles est officielle

Après une longue bataille politico-médiatique entre le Mouvement cinq étoiles (M5S), la Ligue et la ministre italienne de l’Agriculture, Teresa Bellanova, la régularisation des ouvriers agricoles sans-papiers a été incluse au «Décret relance».

En conférence de presse mercredi pour en présenter les grandes lignes, le gouvernement de Giuseppe Conte, réuni de manière collégiale, a exposé les grandes lignes de cette loi, qui inclut des dispositions économiques et sociales pour accompagner les secteurs de la santé, de l’industrie de l’entreprise ainsi que les familles en difficulté, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

Parmi les mesures tant attendues, celle annoncée par Teresa Bellanova et prévoyant d’accorder des titres de séjour aux travailleurs agricoles étrangers, souvent sans-papiers, sous-payés et otages des extensions de la mafia dans le secteur de l’agriculture. Emue aux larmes, la ministre a en effet annoncé cette mesure en se félicitant que «l’Etat est plus fort que la criminalité, l’Etat est plus fort que le caporalato». Teresa Bellanova a annoncé ainsi que «ces travailleurs sortiront de leur invisibilité» en accédant à leurs droits élémentaires, ce qui lui a valu les applaudissements de Matteo Renzi à la fin de son intervention.

Cette mesure a été frontalement attaquée par Matto Salvini (Ligue), pour qui la régularisation des travailleurs étranger en Italie «ne règle pas les problèmes de chômage» dans le pays. En avril dernier, le gouvernement italien a déjà annoncé que plus de 200 000 ouvriers agricoles seraient concernés par cette mesure.