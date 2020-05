Donald Trump choisit Moncef Slaoui pour diriger la recherche d’un vaccin contre le coronavirus

Le Marocain Moncef Slaoui, l'ancien chef de la division des vaccins de GlaxoSmithKline, a été appelé à diriger l'opération du président américain Donald Trump pour développer un vaccin contre le coronavirus.

Deux responsables de la Maison Blanche, cités par CNN, ont affirmé que le général Gustave Perna avait également été sélectionné pour aider à superviser «l'Opération Warp Speed». Moncef Slaoui agira en tant que conseiller principal alors que Perna servira en tant que chef d'exploitation, supervisant la logistique.

Ces nominations interviennent deux semaines après que Trump a annoncé l'opération visant à accélérer rapidement la production et à organiser les plans de distribution d'un prochain vaccin, qui, selon les experts, ne sera prêt qu'après des mois ou des années.

