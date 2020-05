L’Algérie pays ennemi ? L’ambassade du Maroc tente d’éteindre l’incendie déclenchée par le consul à Oran

Le consul du Maroc à Oran a-t-il traité l’Algérie d’ «Etat ennemi» alors qu’il était en pleine discussion avec des Marocains bloqués qui se plaignaient de la situation ? Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, reprise ensuite par quasiment tous les médias locaux, attribue au diplomate marocain ces propos.

«La vidéo a fait l’objet d’un montage (…) De toute manière, ce n’est pas la teneur de la même vidéo qui nous a été transmise le lundi 11 mai», indique une source autorisée à l’ambassade du royaume à Alger sur le360.ma. «Cette vidéo retravaillée avec les propos prêtés à notre consul général va à l’encontre des fondements essentiels des relations du royaume du Maroc avec l’Algérie», expliquent-t-elle.

Si la vidéo a effectivement fais les choux gras des médias algériens et des comptes pro-polisario sur les réseaux sociaux, aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de la séquence vidéo.

Le ton peu diplomatique du consul d'Oran correspond au climat de tension entre Alger et Rabat. Les attaques exprimées par les ministres des deux pays et parfois même par le prèsident algérien se sont multipliés avec un dernier épisode lors du sommet du Mouvement des non alignés.

Cependant le terme «ennemi» a rarement été employé par un officiel pour qualifier le pays voisin. Le diplomate marocain oubliant qu'il était filmé a probablement dérapé au terme d'une discussion à bâtons rompus et dans un climat tendu avec ses compatriotes.