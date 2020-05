Coronavirus : La barre des 3 000 guérisons franchie au Maroc, aucun décès depuis dimanche

Jusqu’à 16h ce mercredi, le Maroc a enregistré 94 cas du nouveau coronavirus, portant à 6 512 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

La plupart des nouveaux cas ont été enregistrés dans la région Casablanca-Settat. Des cas ont été détectés, dans une moindre mesure, dans les régions de Fès-Meknès et Marrakech-Safi, a déclaré ce mercredi Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc. Et de préciser que sept régions n’ont enregistré aucun cas lors de ces 24 heures.

Le responsable a précisé que 86% (81) de ces nouveaux cas ont été détectés grâce à l’opération du suivi médical des personnes contacts, qui a concerné, depuis le début de la pandémie, 37 144 personnes.

Mohamed Lyoubi a précisé que les tests laboratoires ont permis d’exclure 3 961 cas suspects qui se sont révélés négatifs, ce qui porte à 69 358 le nombre de cas suspects écartés depuis le début de la pandémie.

Lors des derrières 24h, aucun décès n’a été enregistré, le nombre total de morts à cause de la covid-19 reste donc à 188. Le taux de létalité atteint quant à lui 2,9%.

Le Maroc a également enregistré 140 cas de rémissions, portant à 3 131 cas le nombre de personnes déclarées guéries. Ainsi, le taux de guérison atteint 48,1%, a conclu Mohamed Lyoubi.