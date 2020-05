Maroc : Les produits alimentaires agricoles s’exportent malgré la pandémie

Par rapport à la saison précédente et à la même date, les exportations des produits maraîchers marocains ont enregistré une croissance de 6%, correspondant ainsi à un volume de 1 077 000 tonnes. Sur cette même période, qui s’étend du 1er septembre au 9 mai, les produits agricoles transformés (hors sucre) se sont exportés au total à plus de 17%.

Ainsi, les exportations de tomates ont augmenté de 4% sur cette même période, passant de 492 000 tonnes à 514 000 tonnes, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Selon la même source, les haricots verts se sont exportés avec un volume de 112 000 tonnes, contre près de 102 000 la saison précédente, soit une augmentation de 10%. Les exportations des fruits rouges ont évolué de 25%, passant ainsi de 66 000 tonnes à 82 500.

Par ailleurs, la pastèque s’est exportée avec une hausse de 61%, soit une évolution de 65 000 tonnes à 104 400. «Les exportations de l’avocat ont atteint durant cette saison au 9 mai un volume de l’ordre de 32 800 tonnes, soit pratiquement le triple du volume enregistré durant la saison antérieure à la même date (11 200 tonnes)», ajoute le ministère. Cependant, l’exportation des agrumes a connu un repli de 28% à cause du recul de la production.

Cette évolution s’observe dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie mondiale du nouveau coronavirus. Dans ce sens, le ministère fait état du renforcement des consignes de sécurité et d’hygiène au niveau des unités d’exportation des produits agro-alimentaires. Elles consistent en «le renforcement du dispositif d’hygiène du personnel au sein des structures de conditionnement et de transformation, la désinfection fréquente des locaux et des moyens de transport, le contrôle de la température corporelle des employés, la dotation du personnel des moyens de protection (masques, visières et gants), le respect des distances de sécurité nécessaires entre le personnel», indique la même source.