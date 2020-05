Coronavirus au Maroc : Rabais jusqu'à 30% sur les primes d'assurance auto

La Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR) a fait part, mardi, de la décision de l'ensemble de ses membres de faire bénéficier leurs clients disposant d’une assurance automobile d’un rabais de prime pouvant atteindre, pour un contrat annuel, 30% de la portion de prime RC automobile et garanties annexes couvrant les deux mois de confinement.

Cette réduction de prime correspond à un réajustement exceptionnel induit par la baisse de la sinistralité relative à cette période, a indiqué la Fédération dans un communiqué, relevant que cette disposition vient s'ajouter à un ensemble de mesures prises par les entreprises d'assurances pour faciliter le quotidien de la clientèle et à alléger leurs charges financières face à la crise sanitaire induite par la Covid-19.

Bien que l’impact de la baisse de la sinistralité ne puisse être évalué qu’à la clôture de l’exercice en cours, les membre de la FMSAR ont décidé d’anticiper la mesure et en faire bénéficier l’ensemble de leurs assurés personnes physiques quel que soit la nature et la catégorie de leurs véhicules, a ajouté la même source, précisant que ce rabais de prime sera octroyé au moment du renouvellement entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 à la seule condition que le véhicule ait été assuré pendant la durée du confinement".

Selon la FMSAR, le montant global de cette réduction de prime présente pour le secteur de l'assurance une enveloppe de plus de 500 millions de dirhams.