Coronavirus Maroc : La majorité des cas des dernières 24h localisés dans la région Rabat-Salé-Kenitra

Jusqu’à 16h ce mardi, le Maroc a enregistré 137 cas du nouveau coronavirus, portant à 6 418 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

La plupart des nouveaux cas ont été enregistrés dans la région Rabat-Salé-Kenitra. Des cas ont été détectés, dans une moindre mesure, dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et Fès-Meknès», a déclaré ce mardi Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc.

Le responsable a précisé que 89% (121) de ces nouveaux cas ont été détectés grâce à l’opération du suivi médical des personnes contacts, qui a concerné, depuis le début de la pandémie, 37 028 personnes.

Mohamed Lyoubi a précisé que les tests laboratoires ont permis d’exclure 2 698 cas suspects qui se sont révélés négatifs, ce qui porte à 65 397 le nombre de cas suspects écartés depuis le début de la pandémie.

Lors des derrières 24h, aucun décès n’a été enregistré, le nombre total de morts à cause du Covi-19 reste donc à 188. Le taux de létalité baisse quant à lui à 2,9%.

Le Maroc a également enregistré 180 cas de rémissions, portant à 2 991 cas le nombre de personnes déclarées guéries. Ainsi, le taux de guérison atteint 46,6%.

«La répartition par sexe révèle que 56% des cas sont des Hommes et 44% sont des femmes, tandis que l’âge moyen baisse à 34,5 ans», déclare-t-il, en rappelant que cette moyenne était située à 54,8 ans au début de la pandémie. «Cela veut dire que les jeunes sont de plus en plus exposés au virus et donc ce sont ceux qui ne respectent pas les règles du confinement», fait savoir le responsable, en précisant que ces cas sont découverts sous formes de foyers.