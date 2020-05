Inde, Maldives, Russie,... triste tour du monde des Marocains bloqués à l’étranger

Le drame des Marocains bloqués à l’étranger depuis mars dernier se poursuit. Le royaume n'a toujours pas annoncé de plan de rapatriement alors que leur nombre ne cesse de grandir : près de pour 28 000 selon les derniers chiffres. En effet, aux milliers de touristes et voyageurs d'affaires, viennent s'ajouter les étudiants et les travailleurs saisonniers qui n'ont plus d'emplois. Excédés, fatigués, angoissés, plusieurs d’entre eux ont récemment manifesté leur mécontentement devant les ambassades et consulats du Maroc dans plusieurs pays. Mais certains souffrent en silence parfois isolés, ou bien bloqués dans des pays lointains. Certaines destinations, exotiques ou paradisiaques en temps normal, se sont transformées en piège infernal.

C’est le cas de Khaoula, qui travaille dans le domaine du tourisme aux Îles Maldives. «Lorsque le pays a fermé ses frontières, les hôtels où nous travaillons ont fermé leurs portes», nous explique-t-elle ce mardi. Travaillant dans un complexe implanté sur une île privée, ses employeurs ont ainsi demandé au personnel de partir aussi. «Nous n'avions pas où aller car nous sommes loin de la capitale et nous n'avons même pas le droit d'y aller», souligne-t-elle.

Bloquée dans une île privée aux Maldives

Les étrangers travaillant dans cet hôtel n’avaient qu’une seule possibilité : se rendre à l'aéroport pour rejoindre leurs pays. Le Maroc ayant lui aussi fermé ses frontières, sans penser à ces ressortissants à l’étranger, la Marocaine se retrouve depuis coincée. «Je suis donc restée ici, à l'hôtel, sans aucun revenu. Les gens ici m'ont offert de la nourriture et un abri», déclare la jeune femme.

«Les conditions actuelles sont dures, avec du riz pour seule nourriture quasiment. À cinq heures, l'électricité s'éteint et avec elle la climatisation, alors que nous vivons sur une île où il fait très chaud et humide. Parfois, on étouffe.» Khaoula

Les Maldives / Ph. Martin Falbisoner - Wikipedia (cc)

Ses collègues lui demandent à chaque fois si le Maroc ne va pas la rapatrier. «Nous sommes 35 Marocains bloqués ici et je suis la seule marocaine qui travaille sur cette île», précise Khaoula. Mise en congé pendant trois mois, la demoiselle souffrant d'asthme a appelé l'ambassade du Maroc. «Ils m'ont dit que j'étais résidente et que je ne devais pas être rapatriée», s’étonne la Marocaine. Pourtant Khaoula assure que son permis de travail ne donne pas un statut de résident ; elle n'a d'ailleurs pas le droit de se déplacer sur les autres îles de l'archipel. «Je n'ai nulle part où aller et je ne peux pas rester ici sans travail et sans nourriture», déclare-t-elle, désespérée. En même temps, les 34 autres touristes marocains bloqués n'ont pas été rapatriés non plus.

Confinement et intégration ne font pas bon ménage en Inde

La situation de Salma*, une jeune marocaine bloquée en Inde, n’est pas vraiment meilleure. Arrivée dans ce pays d’Asie pour un stage de fin d’études, elle devait y rester pendant quatre mois. «Un mois seulement après mon arrivé, le pays est passé en confinement et je devais passer en télétravail», se rappelle-t-elle.

Elle décrit ainsi un «travail très dur», couplé à un «non-respect du temps privé», l’ «absence de weekend» et un «environnement très différent du Maroc». «Mumbai où je me trouve actuellement est l’épicentre du coronavirus», s'inquiète l'étudiante en dernière année de master.

«Je quitte mon stage à la fin de cette semaine, car je n’en plus et je n’ai aucune visibilité. J’ai l’impression d’être seule ici, bien que l’ambassade demande après nous. Mais on ne sait toujours pas quand ils vont nous rapatrier au Maroc.» Salma

Mumbai en Inde / Ph. Yoyosrk - Wikipedia (cc)

Si pour l'instant elle a pu compter sur ses économies, Salma glisse à Yabiladi que le mois prochain, elle sera forcé de demander une aide à l’ambassade. «Mes parents sont très inquiets, mais j'ai tenté de les rassurer quitte à mentir. Je leur ai annoncé avoir quitté le stage pour me concentrer sur mon mémoire de fin d'études car je ne peux pas leur dire que je déprime», nous confie-t-elle.

Salma affirme aussi connaître une quinzaine de Marocaines bloquées en Inde. «On essaye de garder contact entre nous. Nous sommes toutes fatigués moralement, notamment les touristes qui n'étaient là que pour une courte période. La solution à tout cela reste le rapatriement», conclut-elle.

En Russie, l’adaptation en temps du coronavirus

Ayoub est un professeur d’anglais qui travaillait dans une école en Russie depuis août dernier. «Nous étions beaucoup d’étrangers, tous hébergés par notre employeur», nous précise-t-il. Mais depuis la crise sanitaire, la donne a changé : «Ils ont viré tout le monde, le 21 mars et nous ont aussi adressé des mails pour nous demander de quitter les appartements.»

Vue sur Moscou / Ph. Alexander Novikov - Global Look Press

Si certains sont restés en Russie, la plupart ont fini par regagner leurs pays. «Moi aussi je voulais rentrer chez moi, j'ai donc contacté l’ambassade du Maroc. On m'a répondu que c'était tout simplement impossible», se rappelle Ayoub. Même s'il a été déçu par ce refus, il tient à préciser que lorsque les diplomates marocains à Moscou ont su qu’il n’avait pas où aller, ils lui ont «réservé une chambre d’hôtel».

«J’ai commencé à travailler à distance. Heureusement pour moi, j’ai encore quelques clients. J’estime que ma situation est meilleure que plusieurs autres Marocains bloqués à l’étranger. Mais ici, si ont exclu les étudiants déjà logés dans les internats, nous ne sommes que 21 Marocains bloqués en Russie.» Ayoub

Dans son malheur Ayoub reste philosophe : «C’est une situation mondiale exceptionnelle. Ceux qui bénéficient d'aides comme moi doivent se montrer patients, car il y a d’autres compatriotes bloqués dans des situations encore plus délicates.»

* Le prénom a été changé