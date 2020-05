Maroc : L’application de traçage covid-19 restera volontaire

Le ministère de l’Intérieur en collaboration avec le ministère de la Santé, lance la phase de tests pour l’application de traçage covid-19. Les employés de plusieurs entreprises partenaires vont servir de bêta-testeurs pour l’application avant un déploiement général.

«En fonction des retours, nous corrigerons et améliorerons l’application pour un lancement auprès du grand public», a souligné Abdelhak El Harrak, gouverneur directeur des systèmes informatiques et de la Communication au ministère de l'Intérieur.

La solution technologique marocaine est inspirée de l’application singapourienne, vantée par plusieurs pays au départ mais qui a récemment fait polémique. TraceTogether est basée sur le code open du protocole Bluetrace, qui a été ensuite adopté par d’autres pays comme l’Australie.

Si Abdelhak El Harrak reconnait que le Maroc s’est basé sur des composants de l’application singapourienne, il précise que Wiqaytna est conçue et développée par les ingénieurs marocains grâce à la contribution bénévole d’une dizaine d’entreprises et startups marocaines dont OCP, Aio XLabs, Dial Technologies, Omnidata, Abweb, Valyans, ...

Rassurer pour assurer une large adoption

Le directeur des systèmes informatiques au ministère de l'Intérieur a également voulu rassurer la population quant au caractère volontaire de l’installation de cette application lors du lancement. «Nous avons dès le départ associé le CNDP et sommes conformes à la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnelle», a-t-il encore insisté. Il a ajouté que la durée de vie de l’application ne concernera que la période de la pandémie. Autre preuve d’ouverture, Abdelhak El Harrak a annoncé que le code source de l’application sera disponible à la demande.

L’objectif de transparence vise à la fois à rassurer les nombreuses voix qui s’inquiètent d’un traçage de leurs faits et gestes, et assurer une adoption la plus large possible. En effet, sans un taux d’adoption de plus de 60% de la population d’après les pays ayant déjà adopté cette solution, l’utilité de l’application de traçage Covid-19 pourrait s’avérer très diminuée. Questionné quant au seuil d’adoption visé par le ministère de l’Intérieur, le responsable est resté flou.

«Un taux d’adoption le plus haut possible est espéré, mais il n’y a cependant pas de seuil minimum requis.» Abdelhak El Harrak

Le tracing nécessitera plus de tests

Mohamed Lyoubi, directeur du département Epidémiologie au ministère de la Santé, partage cette prudence. Pour lui, l’essentiel réside dans la complémentarité de cette solution technologique avec l’enquête systématique effectuée lors d’un test positif au SARS-CoV-2. «Le travail d’enquête de nos équipes pour identifier les cas contact continuera et sera appuyé par les notifications remontées par l’application», précise Mohamed Lyoubi.

Il explique ainsi qu’un patient atteint du Covid-19 peut se souvenir avoir été en contact avec les membres de sa famille, des proches ou des collègues de travail, mais très rarement des personnes croisées dans un magasin ou ailleurs.

«Nous voulons passer du confinement des personnes au confinement du virus.» Mohamed Lyoubi

Le lancement de l’application et donc une détection de cas contact plus large sera accompagnée d’un accroissement sensible des capacités de tests quotidiens. «Nous sommes passés de 3 laboratoires de tests à 14 aujourd’hui. Nos capacités journalières tournent autour de 3 500 tests et nous comptons passer à une capacité de 10 000 tests par jour», a-t-il rassuré.