Maroc : 257 rémissions contre 218 cas du nouveau coronavirus en 24 heures

Jusqu’à 16h ce lundi, le Maroc a enregistré 218 cas du nouveau coronavirus, portant à 6 281 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

«90% (196 cas) de ces nouveaux ont été détectés dans le cadre du suivi médical des personnes contacts», a déclaré ce lundi Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc.

Le responsable a précisé que cette opération a concerné 36 711 personnes, tandis que 9 094 sont toujours sous suivi médical.

Parallèlement, les tests laboratoires ont permis d’exclure 2 838 cas suspects qui se sont révélés négatifs, ce qui porte à 62 699 le nombre de cas suspects écartés depuis le début de la pandémie, a déclaré ce lundi

Revenant sur les cas confirmés, Mohamed Lyoubi a noté que la plupart ont été enregistrés dans des foyers qui continuent de donner de nouveaux cas. Ainsi, ces cas ont été principalement enregistrés à Casablanca-Settat. Fès-Meknès et Rabat-Kénitra arrivent deuxièmes, devant Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Draâ-Tafilalet, précise-t-il.

La répartition régionale de l’ensemble des cas ne change pas, Casablanca-Settat regroupant 28% des cas.

Lors des derrières 24h, aucun décès n’a été enregistré, alors que le nombre des morts à cause du Covi-19 s’établit à 188. Le taux de létalité baisse à 3%.

Le Maroc a également enregistré 257 cas de rémissions, portant à 2 811 cas le nombre de personnes déclarées remises. Ainsi, le taux de guérison atteint 44,8%.

«Les cas continuent d’augmenter sous forme de foyers d’infection. Cela veut dire que le virus continue de se propager dans des conditions spéciales. Si des mesures de protection, de prévention et d’hygiène ne sont pas prises, nous ne pourrons pas l’endiguer», a déclaré Mohamed Lyoubi.

Et le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses d’appeler à «plus de vigilance et de respect des mesures sanitaires pour que notre pays puisse dépasser cette situation».