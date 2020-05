France : Malgré le coronavirus, le risque communautariste en tête des priorités à l’école

Alors que le déconfinement a débuté ce lundi en France, l’Education nationale ne semble pas se pencher sur les règles sanitaires ou les actions à mettre en place, pas plus que le communautarisme, considéré comme une «menace pour la cohésion sociale en France».

Dans une note intitulée «Coronavirus et risque de replis communautaristes» et publiée le le 4 mai dernier, selon Libération, le ministère français de l’Education nationale explique que «la crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l’incapacité des Etats à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés». «Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public», poursuit-on.

La note estime ainsi que «certaines questions et réactions d’élèves peuvent être abruptes et empreintes d’hostilité et de défiance : remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc». «Or, plus que jamais, nous avons besoin de bâtir une société de la confiance, solidaire porteuse de sens et offrant aux élèves des chemins vers une socialisation positive», insiste-t-on.

Le document appelle ainsi à «identifier les discours ou les signes de replis communautaristes», «identifier les techniques de communication des groupes radicaux qui reposent sur diverses manières de procéder» et à alerter l’équipe de direction pour réagir.

Des recommandations qui ne laissent pas les internautes indifférents.