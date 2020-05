Coronavirus : Elalamy dément la saisie de 6 millions de masques de tissu destinés à l’export

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy. / DR

Cet après-midi, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique a saisi son passage à la Chambre des représentants pour démentir les informations faisant état de la saisie à Tanger de six millions de masques en tissu supposées destinées vers l’Europe.

Il y a deux jours, des médias ont en effet avancé que les autorités de la capitale du Détroit auraient mis la main sur un stock de masques de protection de type bavette dans les locaux d’une société appartenant à un professionnel de confection.

«Une information sans fondement et un fake news dont nous sommes habitués», a affirmé Moulay Hafid Elalamy devant les députés. «Au contraire, cette personne nous a aidé dans la fabrication de masques. Elle a mobilisé de nombreux usines de Tanger pour la production de deux millions d’unités», a-t-il précisé.