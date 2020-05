Maroc : Suicide d'un détenu dans le cadre de la loi anti-terroriste à Meknès

L'administration de la prison locale Toulal 2 (Meknès) a annoncé que le prisonnier dénommé H.S, détenu dans cet établissement dans le cadre de la loi relative à la lutte anti-terroriste, s'est suicidé par pendaison dans sa cellule, dimanche vers 21h00, en utilisant un tissu de ses vêtements qu'il a attaché aux grilles de la fenêtre.

Dans un communiqué, l'administration de la prison indique que le défunt prenait régulièrement des médicaments prescrits pour les maladies mentales et psychiques. Selon la même source, il était soumis au suivi de l'équipe médicale de l'établissement et recevait de la visite familiale. Par ailleurs, son comportement avec les employés et les détenus était ordinaire. Il allait être relâché le 25 juillet 2020, après avoir écoulé une peine de 10 ans.

Le parquet compétent et la famille du défunt ont été informés de sa mort conformément à la loi relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, conclut le communiqué.