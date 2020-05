Coronavirus : Gibraltar rapatrie des ressortissants britanniques bloqués au Maroc

Des ressortissants britanniques, bloqués au Maroc à cause du coronavirus, rapatriés à Gibraltar. / Ph. Gouvernement de Gibraltar

23 citoyens britanniques ont été rapatriés vers Gibraltar, vendredi, après avoir été bloqués au Maroc pendant plusieurs semaines, suite aux mesures sanitaires pour endiguer la pandémie du coronavirus. Selon The Express, le groupe a été transporté par deux navires spécialement affrétés à cet effet.

Cette opération de rapatriement est le résultat de longues négociations avec le ministère marocain de l’Intérieur, a révélé la même source, ajoutant que les pourparlers ont commencé depuis que le Maroc a annoncé la fermeture de ses frontières, en mars dernier.

«Nous avons eu des Gibraltariens bloqués dans le monde entier et nous avons réussi à aider la plupart d’entre eux à rentrer chez eux», a déclaré Tito Danino, officier des urgences civiles. «Le plus gros groupe coincé était au Maroc et au cours des premiers jours, nous avons réussi à en faire traverser vers Ceuta», a-t-il ajouté.

38 autres ressortissants britanniques sont toujours bloqués au Maroc, en attente de rapatriement. «Certains encore restés dans le pays ont initialement prévu de se rendre à Gibraltar, par avion depuis Casablanca ou Tanger, mais ces vols ont été annulés», a conclu le média.