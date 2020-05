Coronavirus : «Nous ne sommes pas encore à l’abri de la pandémie»

Un deuxième membre du gouvernement a abordé, dimanche soir, l’épineuse question du déconfinement après l’urgence sanitaire. Sur sa page Facebook, Said Amzazi, ministre de l’Education nationale, porte-parole du gouvernement, a considéré que le Maroc n’a pas encore gagné la bataille contre le coronavirus.

«Malheureusement, comme le montre clairement ce graphique, nous ne sommes pas encore à l'abri de cette épidémie», a-t-il affirmé, en joignant un graphe montrant l’évolution par semaine de l’infection.

«Nous avons pensé la semaine dernière que la situation épidémiologique dans notre pays s'améliorait, qu'on s'éloigniait progressivement du stade de danger, et que l'épidémie était maitrisée, mais tous les Marocains doivent comprendre que la bataille n'est pas terminée», a-t-il martelé.

Le porte-parole du gouvernement a ajouté que les Marocains doivent «continuer avec cette fermeté». «Pour tous les Marocains, nous disons que nous devons agir de manière responsable, avec plus d'engagement et plus de respect de l’urgence sanitaire et en appliquant des mesures préventives et de précaution, sinon nous sommes tous responsables», conclut-il.

Une sortie plus proche de la mise au point du ministre de la Santé que celle du chef du gouvernement. Vendredi, Khalid Ait Taleb a reconnu que «le confinement a épargné le pire, avec plus de 6 000 décès». «Néanmoins, la vigilance reste de mise. Nous assistons à l’apparition de nouveaux foyers de contamination, notamment parmi les jeunes. Il y a des cas délicats parmi cette catégorie, ce qui nous préoccupe réellement», a-t-il fait savoir. Une inquiétude qui tranche par rapport à la posture rassurante de Saadeddine El Othmani. Jeudi soir, le chef du gouvernement a affirmé que la «situation épidémiologique est sous contrôle».