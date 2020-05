Sahara : La MAP accuse l’Algérie d’avoir «inventé» un rapport d’un service du Parlement allemand

Des médias du Polisario font la promotion d’un rapport des services de recherche au Parlement allemand (Bundestag) intitulé : «Aspects du droit international dans le conflit du Sahara occidental», réalisé en mars 2019. Il est passé inaperçu une annéé durant avant d'être «exhumé» ces derniers jours.

Loin du langage diplomatique, le document qualifie la présence du Maroc sur le territoire d’ «annexion» et d’ «occupation». Ses rédacteurs s’appuient sur la résolution 3437 votée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1979 qui appelle le Maroc «à mettre fin à son occupation militaire du Sahara occidental et de négocier avec le Front Polisario, en tant que représentant légitime du peuple sahraoui, les termes d’un cessez-le-feu et les modalités d’un référendum d’autodétermination».

Une résolution non-contraignante pour le royaume bien que le roi Hassan II ait, à l’occasion du sommet de 1981 de l’Organisation de l’unité africaine de Monrovia au Libéria, accepté le principe du referendum. Depuis la donne sur le terrain a nettement évolué. En témoigne la décision prise en 2000 par Kofi Annan, alors secrétaire général de l’ONU, de mettre un terme à la Commission d’identification des électeurs éligibles à prendre part au scrutin référendaire. Et pour cause, de 1993 à décembre 1999, seuls 2 130 candidats ont été habilités à voter sur une liste de 51 220 requérants au Sahara occidental.

La MAP qualifie le rapport de «Fake news»

Ce dimanche, la MAP a réagi à la publication du rapport des services de recherches du Bundestag sur le Sahara. «Une véritable opération de désinformation à grande échelle que l’Algérie essaie de fomenter, comme elle seule sait le faire, ces derniers jours en inventant un document qu’elle attribue au Bundestag et qu’elle érige en doctrine allemande sur le Sahara marocain», dénonce l’agence de presse officielle.

«Cette nouvelle embuscade médiatique a été montée par 'Western Sahara Ressources Watch', un poste avancé d’Alger qui pilote, à partir de Bruxelles, toutes les opérations de lobbying toxique et de propagande anti-marocaine», soutient la même source.

La MAP accuse notamment la députée allemande Katja Keul (Alliance 90/Les Verts) d’avoir soufflé aux services de recherches de la Bundestag la rédaction d'un rapport largement en défaveur du Maroc à l’intention des parlementaires qui ignorent les enjeux de la question du Sahara.

En effet, outre la résolution 3437 de l’AG de l’ONU, le document de 18 pages fait référence notamment à l’avis du procureur général de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Melchior Wathelet, sur les accords entre le Maroc et l’UE intégrant le Sahara et sur l’avis consultatif en 2002 du Suédois Hans Corell, ex-conseiller juridique de Ban Ki-moon, sur les ressources naturelles de la province.

Et même lorsque les rédacteurs du rapport évoquent les projets de développement que mènent le Maroc sur le territoire, ils le font avec réserve et l’attribuent à des «informations du gouvernement allemand».

Les médias proches du Polisario ainsi que l'agence de presse du Front ont immédiatement relayé les passages critiques vis à vis du Maroc. Ils ont néanmoins passé sous silence la partie consacrée au Polisario et la république autoproclamée. Si le rapport souligne que la «RASD» a été reconnue par l'Union africaine en 1984 (à l'époque OUA) et un nombre fluctuant d'Etats, la république autoproclamée par le Polisario n'a pas de reconnaissance au niveau de l'ONU. Les auteurs du rapport justifient ainsi qu'un Etat suppose un territoire, un peuple et un pouvoir effectif. Or la majorité du territoire étant de fait sous administration marocaine, la «RASD» ne répond pas aux éléments constitutifs d'un Etat, selon le droit international.