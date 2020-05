Coronavirus : Cinq régions marocaines sur 12 n’ont enregistré aucun nouveau cas

Lors de ces dernières 24 heures, 153 nouvelles infections au coronavirus ont été confirmées au Maroc, ce qui porte à 6 063 le total des cas ayant contracté la covid-19, depuis le début de la pandémie dans le pays. Par ailleurs, deux décès ont été déplorés, fixant le nombre de morts à cause de ce virus à 188, soit un taux de létalité de 3,1%.

Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique au Maroc, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a souligné que 93 nouvelles guérisons ont été confirmées ces dernières 24 heures, soit un total de 2 554, avec un taux de guérison en hausse qui s’établit aujourd’hui à 42,1%.

Par ailleurs, 130 des nouveaux cas, soit 85%, ont été découverts lors des dépistages des cas contact. Dans ce sens, les analyses laboratoires ont permis, en tout, de déclarer 53 000 cas suspects négatifs, tandis que 9 363 sont toujours sous observation médicale.

Selon Mohamed Lyoubi, les nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures principalement dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. En d’autres termes, «cinq régions n’ont connu aucun nouveau cas du covid-19 ces dernières 24 heures : Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed Dahab», a déclaré le responsable

Ainsi, Casablanca-Settat reste la plus touchée par la pandémie, sur le plan national, avec une concentration de 26,75% de cas. Marrakech-Safi est la deuxième concernée (19,63%), suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (14,66%), Fès-Meknès (14,10%), Drâa-Tafilalet (9,22%), Rabat-Salé-Kénitra (9,05%), l’Oriental (2,90%), Béni Mellal-Khénifra (1,73%), Souss-Massa (1,14%) et Guelmim-Oued Noun (0,71%). Quant aux régions de Laâyoune (0,07%) et de Dakhla (0,03%), elles comptent désormais 0 cas pris en charge à l’hôpital au sein des cellules covid-19.

Mohamed Lyoubi insiste par ailleurs sur le fait que les infections au coronavirus n’épargnent pas les enfants, bien que leur état de santé reste moins inquiétant que celui des adultes. «Sur le nombre total des patients, 546 ont moins de 14 ans, soit 9%», a-t-il déclaré. Au moment de leur admission aux cellules hospitalières dédiées, 93% ont été asymptomatiques ou dans un état clinique bénin, contre 1,3% dans une situation critique.

D’ailleurs, plusieurs guérisons ont été enregistrées parmi eux, à différents âges. Jusque-là, un seul décès a été déploré parmi les enfants atteints de covid-19. C’est celui d’un nourrisson de 17 mois, dont la situation a été aggravée par le fait qu’«il souffrait d’autres problèmes, notamment de croissance et des dysfonctionnements rénaux», explique Dr. Lyoubi.