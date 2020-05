Coronavirus : Le confinement sanitaire de moins en moins respecté au Maroc

Alors que la question d’une nouvelle prorogation ou non de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 20 mai se pose au Maroc, un relâchement sensible du confinement s’observe dans plusieurs villes. Entre les sorties régulières, les rassemblements sans respect de la distanciation recommandée, notamment dans les rues commerçantes ou magasins, ou encore le laxisme sur les ports de masques, la vie semble pratiquement revenir à son cours normal, sans attendre un éventuel déconfinement le 20 mai prochain.

En effet, de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux en attestent, notamment en cette période de Ramadan avec l'exemple de Aïn Qadous à Fès où les riverains sont sortis en masse pratiquer une activité sportive avant le ftour. De nombreuses personnes de tous âges et sans masques, ont été filmées dans un parc en plein match de football, pratiquant la musculation ou des étirements en plein air, et même une scéance chez le barbier avant de taper le ballon.

D’autres riverains viennent sur les lieux pour une promenade avec leurs enfants, sans tenir compte des décisions recommandant d’éviter les sorties des enfants et limitant les mouvements des adultes dans les espaces publics aux nécessités urgentes (activité professionnelle, approvisionnement en denrées alimentaires et consultation médicale).

Avec la multiplication de vidéos similaires dans d’autres villes comme Casablanca et Agadir, les appels des internautes se sont multipliés également, pour exhorter les autorités à veiller au respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et du confinement à domicile, afin de limiter plus efficacement la propagation du coronavirus.

Ce samedi 10 mai dans la matinée, le Maroc aura en effet compté 6 038 infections au covid-19. Après Casablanca-Settat qui concentre 26,66% des cas, Marrakech-Safi (19,69%) reste la deuxième région la plus touchée, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (14,69%) et de Fès-Meknès (14,03%).