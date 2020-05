Casablanca : Interpellations pour détournement d'une mineure, séquestration et demande de rançon

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Aïn Sebaâ - Hay Mohammadi à Casablanca ont interpellé, vendredi, trois individus soupçonnés de détournement d’une fille mineure, d’attentat à la pudeur, de séquestration et de demande de rançon.

La mère de la mineure avait averti de la disparition de sa fille âgée de 17 ans du domicile familial sis dans une zone rurale près de Sidi Bennour, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant qu’elle a reçu ultérieurement un appel téléphonique d’un des mis en cause qui prétendait détenir sa fille et lui demandait une rançon de 5 000 DH en contrepartie de sa libération.

Les recherches menées dans le cadre de cette affaires ont permis d’identifier les mis en cause et de les interpeller dans les villes de Casablanca et de Deroua, a ajouté la même source, soulignant qu’il a été procédé par la suite à la détermination du lieu où se trouvait la fille disparue, avant de la remettre à sa mère.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.