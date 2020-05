Rabat : Interpellation de trois individus pour faux, usage de faux et escroquerie

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, en collaboration avec les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, vendredi soir, trois individus, dont deux aux multiples antécédents judiciaires, soupçonnés de faux, usage de faux, usurpation d’identités et de fonctions régies par la loi et escroquerie.

Les mis en cause contactaient leurs victimes par téléphone en usurpant l'identité d’agents de police, leur faisant croire qu’ils ont interpellé un membre de leurs familles dans une affaire criminelle ou suite à un accident de circulation avec blessures, avant de leur demander des virements contre la libération de la soi-disant personne arrêtée, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches ont révélé que les suspects utilisaient de fausses pièces d’identité qu’ils ont obtenu via des voies frauduleuses de personnes en situation de handicap sous prétexte de les aider financièrement, ajoute la même source, précisant qu’ils ont utilisé ces documents dans des actes d’escroquerie dans plusieurs villes marocaines.

Les mesures de pointage ont montré que deux d’entre-eux faisaient l’objet d’avis de recherche au niveau national pour escroquerie et vol à Rabat, Safi, Tétouan et Casablanca, précise le communiqué. Par ailleurs, les perquisitions ont permis la saisie de trois véhicules, de faux documents d’identité et de permis de conduire, ainsi que des puces de téléphone mobile et d’importantes sommes d’argent supposées provenir de ces actes d’escroquerie.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet.