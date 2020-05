Tétouan : Enquête sur les actes attribués à quatre individus, dont un médecin, pour trafic de psychotropes

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a ouvert, jeudi, une enquête préliminaire sous la supervision du parquet, afin de vérifier les actes criminels attribués à quatre individus, dont un médecin généraliste, pour leur implication présumée dans une affaire de commerce illégale de comprimés médicaux anesthésiques et de trafic de psychotropes.

Les services de sûreté de Tétouan avaient interpellé le praticien, propriétaire d'une clinique privée, alors qu'il remettait des ordonnances contenant une prescription pour comprimés médicaux anesthésiques sur la voie publique, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Par ailleurs, il a été procédé à la saisie, à bord du véhicule du concerné, de dix ordonnances médicales, dont des vierges et d'autres contenant des prescriptions pour médicaments utilisés dans le traitement de maladies mentales et psychiatriques, non renseignées des noms des patients.

Les procédures de recherche dans cette affaire ont permis d’interpeller trois autres individus, dont deux ayant des antécédents judiciaires dans le trafic de psychotropes, poursuit la DGSN. Les opérations de fouilles ont permis de saisir 164 comprimés médicaux anesthésiques en leur possession, ainsi que des sommes d’argents qui proviendraient de cette activité.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, pour les besoins de l'enquête ordonnée par le parquet. Pour sa part, le médecin fait l'objet d’une enquête préliminaire pour déterminer la nature des actes qui lui sont attribués, en attendant de le traduire, ainsi que les trois autres suspects, devant la justice dès la fin des investigations.