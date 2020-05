Maroc : Arrestation à Safi d'un individu pour usurpation de la fonction d'agent de police

Les éléments du service provincial de la police judiciaire de Safi, ont interpellé, vendredi soir, un individu âgé de 27 ans, faisant objet d’un avis de recherche au niveau national pour escroquerie et usurpation de fonction régie par la loi.

Le suspect a été interpellé à son domicile au quartier Sidi Ouassel à Safi, en exécution de quatre avis de recherche au niveau national émis par la police judiciaire de Marrakech, pour son implication présumée dans des affaires d’escroquerie et d’usurpation de la fonction d'agent de police, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d'un appareil sans fil, d'un badge en papier et d'un document portant une fausse identité visuelle de la Sûreté nationale, en plus de 29 cartes bancaires, un ordinateur portable et une unité centrale d'ordinateur, ainsi que cinq disques durs pour le stockage de données numériques et quatre téléphones mobiles, supposés être utilisés à des fins criminelles, précise la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, qui avait émis les avis de recherche. Il sera soumis à une enquête préliminaire, sous la supervision du parquet.