Situation épidémiologique : Le ministre de la Santé vient calmer l’optimisme d’El Othmani

Après Saad-Eddine El Othmani, le ministre de la Santé a accordé vendredi soir une interview à la chaîne Al Aoula. D’emblée il a tenu à se démarquer de son supérieur hiérarchique, au niveau de la forme par le port d'un masque de protection. Sur le contenu, Khalid Aït Taleb a tenté sur un ton pédagogue de responsabiliser les Marocains sur le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et par la même occasion de remettre en question des déclarations du chef du gouvernement de la veille.

«Certes les résultats sont positifs et sont d'ailleurs salué sur la scène internationale. Mais il faut les valoriser par l’engagement de l’ensemble des Marocains», a déclaré le ministre.

«Le confinement nous a épargné le pire, avec plus de 6.000 décès. Néanmoins, la vigilance reste de mise. Nous assistons à l’apparition de nouveaux foyers de contamination, notamment parmi les jeunes. Il y a des cas délicats parmi cette catégorie, ce qui nous préoccupe réellement.» Khalid Aït Taleb

Une inquiétude qui dénote par rapport au ton rassurant de Saad-Eddine El Othmani sur le même média. Jeudi soir, le chef du gouvernement a affirmé que la «situation épidémiologique est sous contrôle». Il s’est félicité, d’ailleurs, du nombre des rémissions, plus de 2 000 cas enregistrés. Et d’ajouter que «jusqu’à 92% des nouvelles infections sont simples alors que le nombre des patients en réanimation ne dépasse pas la cinquantaine dont seulement une vingtaine sont placés sous respiration artificielle contre 90 au début de la crise».

L'optimisme d’El Othmani refroidi

Ne partageant pas l'optimisme d’El Othmani, le ministre de la Santé a essayé pendant toute l’interview de le démonter. «Nous contrôlons les résultats et non pas l’évolution de la pandémie. Nous ne sommes pas en sécurité», a-t-il lâché. Et de mettre en garde contre «les conséquences d'une éventuelle rechute».

Autant de précautions qu'il s'est imposées avant d'aborder la question qui intéresse l’ensemble des Marocains : A quand le déconfinement ? «Il faut d’abord réunir les conditions pour une levée du confinement», a affirmé Khalid Ait Taleb. Comme lors de son passage du jeudi 30 avril sur la chaîne 2M, le ministre a réaffirmé que la stabilisation pendant au moins deux semaines de la reproduction du virus à une moyenne nationale inférieure à 1, reste un facteur déterminant pour envisager un allégement des mesures strictes de l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 20 mars.

«Il y a des contraintes. Le déconfinement est beaucoup plus difficile que le confinement. Soyons vigilants et armons-nous de patience pour réussir cette phase.» Khalid Aït Taleb

Au terme de son diagnostic de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a prescrit «un déconfinement progressif assorti d’un accompagnement permanent de l’évolution du Coronavirus et d’un comportement responsable des Marocains».