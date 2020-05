Report des crédits : Les intérêts intercalaires pris en charge par les banques et l’Etat

En cas de baisse de revenu des particuliers à cause de l’état d’urgence, l’intégralité des intérêts intercalaires, générés par le report des échéances des crédits logement et consommation pour la période s’étalant de mars à juin 2020, sera à la charge de l’Etat marocain et du secteur bancaire. C’est l’une des décisions phare prises à l’issue d’une réunion du Comité de veille économique (CVE), ce vendredi par visioconférence.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration souligne en effet que «cette mesure est valable pour les personnes ayant des échéances mensuelles de crédit allant jusqu’à 3 000 dirhams pour les crédits logement et 1 500 DH pour les crédits consommation, y compris ceux contractés auprès des sociétés de financement». Selon la même source, près de 400 000 personnes seraient concernées.

Concernant les entreprises, le CVE a par ailleurs décidé de mettre en place d’«un nouveau dispositif, massif, souple dans la mise en œuvre, et couvrant l’ensemble des segments des entreprises composant le tissu national». Dans ce cadre, «Damane Oxygène sera revu et assoupli, avec une amélioration des conditions d’accès au financement pour le redémarrage, en faveur des Très petites entreprises (TPE), des Petites et moyennes entreprises (PME) et des Entreprises de taille intermédiaire (ETI)». La même source précise qu’«il sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et aucune sûreté ne sera désormais exigée».