Après la Suisse, l’UE accorde 5,3 millions d'euros d’aides à la population des camps de Tindouf

L’Union européenne vient d’accorder une nouvelle aide financière de 5,3 millions d’euros au Programme alimentaire mondiale (PAM). Une somme destinée à couvrir les besoins alimentaires de la population des camps de Tindouf dans ce contexte de la propagation de la pandémie du Coronavirus.

«La plupart des réfugiés sahraouis dépendent de l'aide de la communauté internationale, et les familles ont plus que jamais besoin de notre soutien. Ce don en temps opportun permet au PAM de se procurer et de prépositionner les quantités requises de nourriture variée pour répondre à la crise du Covid-19», a indiqué le représentant de l’instance onusienne en Algérie.

L’Union européenne a déjà consenti en décembre 2019 une assistance financière aux Sahraouis de l’ordre de 1,3 million d’euros. Une somme qui s’ajoutait aux 6,8 millions de dollars consentis en juin de la même année en faveur du PAM.

Le «Croissant rouge» du Polisario a saisi cette pandémie pour lancer une campagne internationale en direction des principaux donateurs en vue qu’ils accordent davantage d’aides à la population des camps.

Le 6 mai, le Programme alimentaire mondiale annonçait une aide de la Suisse de 1,9 million de dollars en faveur des Sahraouis installés sur le territoire algérien.