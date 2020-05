Italie : Des Marocains arrêtés lors d’une opération anti-drogue au nord-est de Rome

Les autorités italiennes de Terni, au nord-est de Rome, ont arrêté jeudi 17 personnes dans le cadre d’une opération anti-drogue. Elles appartiennent à un réseau criminel constitué de différentes nationalités, actif dans le centre historique et dans d'autres quartiers de la ville.

Selon le média Corriere de Ilumbria, des Italiens, des Marocains et des Tunisiens figurent parmi les personnes arrêtées. Cette opération a été menée avec l’implication de la police de Terni, le siège de la police de Livourne et de Lodi, le service de prévention du crime Ombrie-Marche et l'unité canine de Nettuno (Rome).

Les agents ont exécuté diverses mesures conservatoires, émises par le magistrat de Terni, à la demande du parquet, pour la vente de stupéfiants. «Des accusations d'extorsion, de menace et de vandalisme à l’encontre de clients qui n'ont pas honoré les paiements ont également été retenues contre les personnes arrêtées», conclut le média.