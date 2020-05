Maroc : 9 000 à 15 000 décès évités, un déconfinement progressif recommandé dès le 20 mai

Depuis le début de la mise en œuvre de mesures sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus au Maroc, ces précautions auraient permis d’éviter entre 300 000 et 500 000 nouveaux cas, ainsi que 9000 à 15 000 décès, sur la base d’un taux de létalité de 3% au 30 avril. C’est le scénario auquel ont conclu les estimations de la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, au sein du ministère de la Santé, sur la base d’un R0=2.

Dans un document interne et non-officiel qui constitue une proposition de feuille de route parmi d’autres pour un déconfinement progressif, le département a recommandé d’ailleurs un début de levée dès le 20 mai prochain, date qui devrait annoncer la fin de l’état d’urgence sanitaire, sauf prorogation. Si les éléments réunis par le département montrent que le pays a été épargné d’un passage à la troisième phase de la pandémie et un rapprochement du R0 de la valeur 1, cette recommandation reste en grande partie motivée par la nécessité d’une reprise économique.

En effet, cette feuille de route consultée par Yabiladi évoque l’efficacité des mesures prises jusque-là dans l’aplatissement de la courbe pandémique. Cependant, elle souligne le coûts économique, social et sanitaire considérablement élevé, si le confinement vient à être prorogé une nouvelle fois au-delà du 20 mai. Ainsi, «le confinement pèse lourdement sur les autres morbidités, plus difficilement prises en charge dans le contexte épidémique». Il pourrait aussi «être la source de l’apparition ou de l’aggravation d’autres morbidités (ex. troubles psychiques)», note le document.

Le R0 national n’est pas encore en-dessous de 1

C’est d’ailleurs cette batterie de mesures qui a contribué à une baisse rapide du taux de propagation (R0), selon la même source. Celui-ci est nul ou se rapproche de 0 dans plusieurs régions, mais reste largement plus élevé à Casablanca, première zone où un cas de covid-19 a été dépisté, le 2 mars dernier et la principale touchée par la pandémie au niveau national.

Dans ce sens, le ministère de la Santé a annoncé précédemment que le maintien d’un R0 en-dessous de 1 pendant 15 jours permettrait un déconfinement sur tout le territoire. Jusqu’au 5 mai, la base de la moyenne nationale a été de 1,01. Cependant, les régions les plus touchées restent au-dessus, notamment Casablanca (1,09), Marrakech (1,07), Tanger (1,06) et Fès (1,04). D’autres régions comme l’Oriental, Laâyoune et Dakhla ont par ailleurs connu leur fin de l’épisode épidémique.

Jusqu’au 20 mai et compte tenu de l’évolution de la situation, le département prévoit ainsi un cumul de 6 400 cas d’infections au coronavirus dans tout le Maroc. Du début de la pandémie au 7 mai, ce chiffre s’est situé à 5 548, avec 183 décès et 2 179 guérisons.

Une levée du confinement par étapes pour éviter une deuxième vague

Le département envisage deux scénarios pour la levée du confinement. Celle-ci serait possible si les foyers professionnels et des collectivités fermées étaient maitrisées, la fin de cet épisode épidémique étant «prévue entre le 16 et le 22 mai», accompagnée de «cas sporadiques en moyenne entre 10 et 20 à la fin de l’épidémie».

Dans le second scénario, la pandémie connaîtrait une «évolution en dents de scie» et un «étalement de l’épisode épidémique dans le temps limité à certaines zones». Dans les deux cas de figure, «la résurgence de l’épidémie après la levée du confinement reste possible», prévient la même source.

Cette feuille de route avertit également sur le fait que «le confinement strict poursuivi jusqu’à l’extinction des nouveaux cas est impossible» et que «la sortie totale et brutale du confinement constitue une risque élevé de déclenchement d’une deuxième vague» de la pandémie. De ce fait, le document recommande qu’avec la levée du confinement, le système de soin s’adapte à cette conjoncture en maintenant le niveau de vigilance.

Ainsi, il s’agira de garder aussi la priorité aux populations à besoins spécifiques, les personnes âgées ou exposées à des taux élevés de morbidité, de renforcer les programmes de santé et de procéder à un déconfinement tardif des personnes à risque, tout en favorisant la consultation et le suivi à distance.