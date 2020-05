Facebook supprime des comptes iraniens visant plusieurs pays dont le Maroc

Le réseau social Facebook a annoncé, cette semaine, avoir supprimé 118 pages, 389 profils, 27 groupes et 6 comptes Instagram visant plusieurs pays, dont le Maroc.

Dans un rapport publié mardi, Facebook précise que ce réseau de pages et comptes iraniens «s'est concentrée sur un large éventail de pays dans le monde, notamment l'Algérie, la Tunisie, la Bosnie, l'Egypte, le Ghana, la Libye, la Mauritanie, les Etats-Unis et le Maroc», entre autres.

«L’enquête a lié cette activité à l’Islamic Republic of Iran Broadcasting», l’entreprise iranienne contrôlant la radio et la télévision d'Etat, précise le réseau social qui note que cette découverte intervient dans le cade de ses «enquêtes internes sur les soupçons de comportement inauthentique coordonné».

En janvier de l'année dernière, Facebook a supprimé 783 pages, groupes et comptes suite à un «comportement inauthentique coordonné lié à l'Iran» et visant notamment le Maroc. Une partie de l'activité remontait à 2010 et «bien que les responsables de cette activité aient tenté de dissimuler leur identité, notre revue manuelle a lié ces comptes à l'Iran», a-t-il ajouté.

A rappeler que le Maroc avait décidé, le 1er mai 2018, de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'avoir accusé de soutenir le Front Polisario par l'intermédiaire de son allié libanais, le Hezbollah. Une rupture qui a permis au royaume de s’approcher davantage de l’administration Trump, deux mois seulement après la nomination de John Bolton, plus proche d’Alger que de Rabat, en tant que conseiller à la sécurité des Etats-Unis.