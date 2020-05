Drame de plage David : Un «geste princier» de Moulay Rachid pour la famille du berger ?

Depuis hier, plusieurs médias et journalistes font état d’un «geste princier en faveur du berger de la plage David». Ainsi, ils ont affirmé que «le Prince Moulay Rachid a offert au berger d’El Mansouria un troupeau de moutons de noble race».

Cette version a été rapportée notamment par le journal partisan L’Opinion, citant le site Akhbarona ainsi que le compte Twitter du journaliste de Medi1 TV, Youssef Belhaissi. Et de préciser que «le geste princier intervient en compensation du préjudice subi par le garçon âgé de 14 ans et par l’ensemble de sa famille, suite au massacre délibéré de leur troupeau à la voiture bélier».

L'information a été ensuite partagée par plusieurs autres supports médiatiques nationaux et même locaux, comme Tanja 24 ou encore Casa 24.

Mais pour l'instant, cette information est à prendre avec prudence. Contacté par Yabiladi ce jeudi, le propriétaire du troupeau écrasé par le pizzaïolo français Michel S., et père de l’enfant berger, déclare ne pas être au courant de ce geste. «Je ne suis au courant de rien et je n’ai rien reçu pour le moment. Les autorités administratives ne m’ont informé de rien non plus», tranche-t-il.

Hassan dit aussi qu’il ne peut «confirmer ou infirmer cette information» pour l’instant. «C’est peut-être une fake news», conclut-il.

Samedi dernier, le troupeau de Hassan, gardé par son fils, a été écrasé par un ressortissant français travaillant en tant que pizzaïolo à plage David, devant les yeux du jeune berger. Ce dernier a été menacé de mort à la fin du massacre. Mardi, le procureur du roi à Benslimane a ordonné la garde à vue de Michel S. Sa première audience est prévue lundi 11 mai.