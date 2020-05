Maroc : Le footballeur Mohamed Nahiri a-t-il été arrêté pour violation du couvre-feu ?

Depuis ce week-end, plusieurs médias rapportent que le footballeur marocain Mohamed Nahiri, qui évolue au sein du Wydad de Casablanca, aurait été arrêté, dimanche, pour non-respect du couvre-feu nocturne, instauré dans le cadre des mesures sanitaires pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon des sources citée par Al3omk, le joueur aurait «refusé d’obtempérer» après avoir été abordé par la police, à El Jadida. Le site d’information ajoute que le défenseur de 28 ans et par ailleurs Lion de l’Atlas n’aurait pas eu sur lui d'autorisation de sortie exceptionnelle.

Mais sur les réseaux sociaux, Mohamed Nahiri dément les faits, d’autant plus que d’autres sources ont rapporté qu’il aurait été arrêté en d’état d’ébriété, avant d’être remis en liberté le lendemain. «Plusieurs médias et pages sur les réseaux sociaux ont annoncé mon arrestation dimanche soir ; ils ont publié des informations personnelles me concernant, notamment la plaque d’immatriculation de ma voiture ; j’ai été diffamé et accusé d’avoir été arrêté en état d’ivresse», a-t-il écrit.

Selon Mohamed Nahiri, «ces allégations sont totalement fausses». «Les médias devraient s’assurer de la véracité de ces informations avant de les publier», a-t-il écrit, se demandant comment il pourrait être en état d’ébriété en plein Ramadan. «Je me réserve le droit de poursuivre en justice toute personne me diffamant», a annoncé le footballeur.