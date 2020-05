France : Une pétition sur les chibanis résidents en foyers et le danger du coronavirus

Avec la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, les chibanis résidents encore dans les Foyers de travailleurs migrants (FTM) se trouvent dans une situation vulnérable, accentuée par la difficulté de mettre en place des mesures barrière efficaces dans ces lieux. Pour pallier cette situation, Omar Samaoli, gérontologue au sein de l’Observatoire gérontologique des migrations en France, a récemment lancé une pétition.

«Le confinement de cette population fragile et vulnérable a renforcé son isolement et, dans bon nombre de cas, a interrompu des suivi médico-sociaux», apprend-t-on à travers cette pétition. «De temps à autre, des décès sont signalés en l’absence de toutes stratégies clairement annoncées et qui consiste en la mise en place d’un dépistage systématique de toutes les personnes âgées, et la possibilité de leur prise en charge à l’instar de ce qui a été prévu pour les résidents des Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)», écrit encore le médecin.

Celui-ci rappelle notamment l’impératif d’une «distribution gratuite des masques à tous les résidents des foyers pour neutraliser les risques de contaminations et la mise en place d’une surveillance active des personnes les plus vulnérables».

Cet appel est lancé alors que plusieurs associations tentent de combler les défauts de prise en charge de ces chibanis en temps de pandémie. En avril dernier, elles ont été plusieurs à tirer la sonnette d’alarme, alertant par ailleurs sur la promiscuité dans les foyers qui est devenue un facteur de risque majeur.